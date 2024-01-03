Samsung в 2024 году начнёт разрабатывать продукты на основе ИИ

Также известно, что вендор издал тизер, в котором указано, что и «Galaxy AI уже на подходе»», но информации об этом крайне мало. И если раньше компания Samsung делала ставку на улучшение возможностей камер и гибких экранов, то сейчас речь идёт о внедрении генеративного ИИ для повышения продаж.

Аналитики считают, что фокус на ИИ позволит Samsung создать новый канал продаж и, по сути, новый маркетинг. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные Counterpoint Research, предположительно, что к концу 2027 года будет поставлено более миллиарда смартфонов со встроенным генеративным искусственным интеллектом.

«Samsung и Qualcomm являются непосредственными лидерами, поскольку текущие предложения и возможности продуктов позиционируют их как первопроходцев. Как и в случае со складными устройствами, Samsung, вероятно, захватит почти 50-процентную долю в течение следующих двух лет, за ней последуют ключевые китайские OEM-производители, такие как Xiaomi, Vivo, Honor и Oppo», — сказано в материале.