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16:30, 06 января 2024
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Samsung вместе с серией Galaxy S24 может представить и новые зарядки 45 и 50 Вт

Инсайдер Роланд Квандт сообщил, что в день презентации серии смартфонов Galaxy S24 Samsung представит и новые зарядные устройства мощностью 45 и 50 Вт.

Freepik.com

Freepik.com

На сегодняшний день стандартам зарядок Samsung является 45 Вт. Инсайдер предполагает, что будут представлены новый проводной адаптер 45 Вт EP-T4511, обновление существующей модели EP-T4510, и двойное зарядное устройство 50 Вт, тоже проводное, Charger Duo (номер модели EP-T5020), которое позволит заряжать сразу два смартфона.

Как принято, устройства получат стандарт USB-C, но не являются комплектными, поэтому не будут поставляться вместе со смартфонами «из коробки». Приобрести их можно будет отдельно, вместе с флагманами во время презентации.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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