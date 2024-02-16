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Опубликовано 16 февраля 2024, 14:15
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Samsung выпустит S-образную раскладушку, складывающуюся в трёх местах

Инсайдер Revegnus намекнул на выход нового смартфона со складным экраном. Гибкий экран можно будет складывать в трёх местах.
Anh Nhat / Unsplash

Anh Nhat / Unsplash

Revegnus отметил, что это ответ Samsung на разработку подобного гаджета от Huawei. При этом Samsung должна представить такой девайс первой, чтобы подтвердить свой флагманский статус на рынке складных устройств. Смартфон со складным экраном должен быть представлен в начале 2 квартала 2024 года.

По словам инсайдера, новый аппарат получит S-образный корпус, однако других подробностей о разработке пока нет.

Автор:Андрей Кадуков
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