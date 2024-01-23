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Опубликовано 23 января 2024, 22:30
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Samsung запатентовала выдвижной смартфон необычной формы

Samsung получила патент на новый дизайн смартфона с выдвижным экраном.
ITHome

ITHome

Патент, зарегистрированный во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), демонстрирует уникальный механизм, который позволяет экрану устройства скользить вверх и вниз.

Документ показывает, что структура устройства относительно проста, что помогает предотвратить эффект отскока металлического слоя на конце скользящего дисплея.

Это также снижает вероятность появления трещин на экране при его сгибании в изогнутую форму и обеспечивает высокую устойчивость к ударам.

Важно отметить, что патент Samsung сосредоточен исключительно на структуре дисплея, без упоминания маркетинговых аспектов или конечного использования устройства.

Учитывая обширную работу Samsung в области разработки складных и раскладных смартфонов, этот патент, вероятно, описывает механическую структуру смартфона с микроскользящим дисплеем. Когда его анонсируют — неизвестно.

Автор:Булат Кармак
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