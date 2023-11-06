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05:15, 06 ноября 2023
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Складной флагман Honor возглавил рейтинг самых любимых Android-смартфонов по версии пользователей

Складной флагман Honor, Magic V2, взлетел на вершину рейтинга самых любимых Android-смартфонов, согласно последним данным от известного бенчмарка AnTuTu.

Honor

Honor

Согласно опросу, проведенному в начале ноября 2023 года, этот инновационный гаджет с гибким экраном завоевал удивительные 96,15% одобрения пользователей.

За ним следует флагманский камерофон Samsung Galaxy S23 Ultra, который с небольшим отставанием занял второе место с 95,78% одобрения. Третью строчку удерживает Xiaomi MIX Fold 3, еще один смартфон с гибким экраном, который удовлетворил 95,45% его владельцев.

AnTuTu

AnTuTu

Такие результаты не только подчеркивают растущую популярность гибких экранов среди потребителей, но и свидетельствуют о высоком качестве продукции Honor, которая смогла превзойти даже таких технологических гигантов, как Samsung и Xiaomi.

Этот Honor Magic V2 может сигнализировать о новой эре в дизайне смартфонов, где гибкость и инновации становятся ключевыми факторами выбора для потребителей.

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