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Опубликовано 19 января 2024, 19:30
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Сколько россиян хотят сменить свои устройства Apple

Опрос CDEK. Shopping выявил, что 20% российских пользователей Apple задумываются о замене своих устройств от компании на продукцию других брендов, причем китайские бренды, такие как Xiaomi и Huawei, пользуются наибольшим доверием (43%).
Malte Helmhold

Malte Helmhold

Сложное управление экраном (16%) и запутанная логика меню (14%) стали главными причинами недовольства пользователями Apple. Четверть респондентов отметили, что для них важно, чтобы новое устройство имело уникальные функции, отсутствующие у конкурентов, такие как качество съемки и отсутствие предустановленных программ (20%).

Тем не менее, переход на другую марку сопровождается определенными сложностями, такими как необходимость освоения новой операционной системы.

Опрос также показал, что корейские бренды, такие как Samsung и LG, тоже пользуются доверием 35% опрошенных, в то время как американские бренды, включая саму Apple, уступают, завоевав лишь 12% доверия. Что касается японских брендов, таких как Sony, то их выбирают всего лишь 3% респондентов.

Автор:Булат Кармак
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