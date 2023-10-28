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14:00, 28 октября 2023
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Скорость передачи данных Pro-версии Xiaomi 14 будет выше стандартной

На недавнем мероприятии компания Xiaomi представила смартфоны серии Xiaomi 14. Смартфоны этой серии оснащены интерфейсом USB-C, который поддерживает высокоскоростную передачу данных, но у Pro-версии и обычной скорость будет отличаться.

Lucian Alexe

Lucian Alexe

Модель Xiaomi 14 поддерживает скорость передачи данных 5 Гбит/с, а модель Xiaomi 14 Pro - 10 Гбит/с, как указано в спецификациях устройств.

Примечательно, что интерфейс USB-C в этих смартфонах может передавать и видеосигналы. По данным службы поддержки магазина Xiaomi на JD.com, интерфейс USB-C в смартфонах Xiaomi 14-й серии поддерживает передачу видеосигнала со спецификацией передачи DP1.2.

Хотя конкретное разрешение для передачи видеосигнала не было предоставлено службой поддержки, эта функция позволяет напрямую подключать смартфоны к дисплеям с интерфейсом USB-C. Пользователи могут даже подключить клавиатуру и мышь к телефону.

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