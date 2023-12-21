Скрытые сокровища: топ-5 самых недооцененных смартфонов 2023 года

Sony Xperia 1 V:

Серия Xperia от Sony всегда была ориентирована скорее на энтузиастов, и 1 V остался верен традициям: в нем есть 3,5-мм порт, расширение памяти через microSD и уникальная камера с переменным телеобъективом. Несмотря на высокую цену и проблемы с обновлениями, он предлагает флагманские внутренние компоненты, аккумулятор емкостью 5 000 мАч и защиту по стандарту IP68.