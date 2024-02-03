Слухи о складном устройстве Apple: iPhone, iPad или что-то еще?

В отличие от таких конкурентов, как Samsung, Apple придерживается выжидательной позиции, извлекая уроки из первых неудач, с которыми столкнулись новаторы складных устройств. Но окупится ли эта стратегия или оставит их позади?

Складной iPhone или iPad? Это наиважнейший вопрос. Создаст ли Apple карманный iPhone, который раскладывается в iPad с миниатюрным дисплеем, или полноценный iPad, который складывается до размеров Mini? У обоих вариантов есть свои достоинства и недостатки.

Дизайн, похожий на Razr, может создать суперкарманное устройство, раскладывающееся в большой экран, но доступность может оказаться под вопросом.

11-дюймовый iPad, складывающийся до размера Mini, предлагает портативность, но сможет ли он конкурировать с существующим Mini по цене?

По последним данным, образцы дисплеев 7−8 дюймов уже исследуются Apple. В этом «сливе» мало конкретной информации. Хотя в отправке поставщиками образцов дисплеев нет ничего необычного, истинное назначение и технические характеристики складного устройства Apple остаются загадкой.

До официального анонса споры и спекуляции будут продолжаться.