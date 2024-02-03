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Опубликовано 03 февраля 2024, 00:45
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Слухи о складном устройстве Apple: iPhone, iPad или что-то еще?

Будущее складного устройства Apple по-прежнему окутано тайной, а слухи лишь добавляют больше вопросов, чем ответов. Хотя некоторые источники предсказывают запуск устройства в 2026 или 2027 году, его назначение и форм-фактор остаются неясными.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

В отличие от таких конкурентов, как Samsung, Apple придерживается выжидательной позиции, извлекая уроки из первых неудач, с которыми столкнулись новаторы складных устройств. Но окупится ли эта стратегия или оставит их позади?

Складной iPhone или iPad? Это наиважнейший вопрос. Создаст ли Apple карманный iPhone, который раскладывается в iPad с миниатюрным дисплеем, или полноценный iPad, который складывается до размеров Mini? У обоих вариантов есть свои достоинства и недостатки.

Дизайн, похожий на Razr, может создать суперкарманное устройство, раскладывающееся в большой экран, но доступность может оказаться под вопросом.

11-дюймовый iPad, складывающийся до размера Mini, предлагает портативность, но сможет ли он конкурировать с существующим Mini по цене?

По последним данным, образцы дисплеев 7−8 дюймов уже исследуются Apple. В этом «сливе» мало конкретной информации. Хотя в отправке поставщиками образцов дисплеев нет ничего необычного, истинное назначение и технические характеристики складного устройства Apple остаются загадкой.

До официального анонса споры и спекуляции будут продолжаться.

Автор:Армен Зангиев
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