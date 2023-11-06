Смартфон Realme GT 5 Pro получит впечатляюще эффективную систему охлаждения

Сегодня компания выпустила официальный постер, раскрывающий, что новинка будет оснащена одной из самых крупных систем рассеивания тепла, когда-либо устанавливаемых на смартфоне.

Realme GT 5 Pro обещает стать одним из самых мощных телефонов с процессором Snapdragon 8 Gen 3.

По словам производителя, высококачественный чип является основой отличной производительности, а эффективное рассеивание тепла определяет границы максимального использования мощи устройства.

Ожидается, что Realme GT 5 Pro не только будет превосходить своих конкурентов, но и разрушит отраслевые границы рассеивания тепла, тем самым раскрывая полный потенциал процессора Snapdragon 8 Gen 3.

При этом устройству также приписывают 6,78-дюймовый изогнутый OLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц.

Что же до камер, то в смартфоне будет 32-мегапиксельный фронтальный сенсор и задняя конфигурация с новой основной камерой Sony LYT-T808 с поддержкой OIS, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом OmniVision OV08D10 и 50-мегапиксельной перископической телефотокамерой IMX890.