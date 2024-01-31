Смартфон с гигантской батареей Moto G24 Power оценили в $110

Новинка представляет из себя усовершенствованную версию недавно анонсированного Moto G24, но с увеличенным объемом аккумулятора, ускоренной зарядкой и более мощной фронтальной камерой.

Moto G24 Power получил батарею на 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт и фронтальной камерой на 16 Мп, в то время как Moto G24 имеет батарею на 5000 мАч, поддержку зарядки 15 Вт и 8-мегапиксельную селфи-камеру.

Остальные характеристики обеих моделей идентичны, включая процессор Helio G85, 6.56-дюймовый HD+ LCD экран с частотой обновления 90 Гц и двойную заднюю камеру (основная на 50 Мп и макро на 2 Мп).

Смартфон работает на Android 14 «из коробки» и, по словам Motorola, получит одно обновление операционной системы и три года обновлений безопасности.

Среди прочих особенностей Moto G24 Power — боковой сканер отпечатка пальцев, 3.5 мм аудиоразъем, USB-C, стереодинамики и поддержка Dolby Atmos.

Moto G24 Power предлагается в двух цветовых вариантах — Glacier Blue и Ink Blue, и двух вариантах памяти — 4/128ГБ и 8/128ГБ по цене $110 и $120 соответственно.