Смартфон Xiaomi до 30 тысяч рублей: Poco M6 Pro против Redmi Note 13 Pro

В комплекте с Redmi Note 13 Pro идёт зарядка на 67 Вт, кабель USB-C, чехол. На самом деле этот аппарат — «клон» Xiaomi Poco M6 Pro.

Существенное отличие «на бумаге» между ними лишь одно. И это разрешение основной камеры — 200 МП у Redmi Note 13 Pro, тогда как у Poco M6 Pro — 64 МП.

По остальным характеристикам разницы между Redmi Note 13 Pro и Poco M6 Pro нет вообще. Это видно даже по результатам тестирования в бенчмарках (см. изображения ниже).