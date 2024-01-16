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05:15, 16 января 2024
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Смартфоны Infinix и Tecno на разных процессорах сравнили по скорости работы

На YouTube-канала Tech Reason протестировали скорость открытия приложений и игр на Infinix Hot 40 и Tecno Camon 20, которые работают на базе Helio G88 и G85 соответственно.
Tech Reason

Tech Reason

Из двух смартфонов Tecno Camon 20 запустился чуть быстрее, чем Infinix. Хотя процессор у него слабее. Правда, разница составила всего 1 секунду.

Набиратель номера немного быстрее открылся на Infinix Hot 40, а вот настройки — одновременно на обоих телефонах. Приложение Amazon быстрее запустилось на Camon 20.

Tech Reason

Tech Reason

Что касается игр, то Candy Crush, Subway Surfers быстрее загрузились на Tecno, а вот Pin Out - на Infinix. Требовательная игра PUBG запустилась на обоих устройствах практически одновременно.

Вывод

Infinix Hot 40 работает чуть быстрее в играх по сравнению с Tecno Camon 20 за счёт более современного процессора. Но в целом производительность в обоих случаях была примерно одинаковой.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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