Смартфоны Infinix и Tecno на разных процессорах сравнили по скорости работы

Из двух смартфонов Tecno Camon 20 запустился чуть быстрее, чем Infinix. Хотя процессор у него слабее. Правда, разница составила всего 1 секунду.

Набиратель номера немного быстрее открылся на Infinix Hot 40, а вот настройки — одновременно на обоих телефонах. Приложение Amazon быстрее запустилось на Camon 20.