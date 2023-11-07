Смартфоны Nokia окончательно перестанут выпускать уже в 2026 году

Источники сообщают, что HMD Global, компания, стоящая за брендом Nokia, прекратит выпуск телефонов под этим именем к 2026 году.

HMD Global, которая взяла на себя эстафету Nokia, планирует запустить свою линейку смартфонов в Индии к апрелю 2024 года.

Эти устройства будут ориентированы на бюджетный и средний ценовой сегменты, с акцентом на онлайн-продажи через такие платформы, как Amazon и Flipkart. В то же время, продажи устройств Nokia будут продолжаться в основном через офлайн-каналы до их окончательного исчезновения с рынка.

Новая линейка смартфонов HMD будет предлагать пользователям более частые обновления операционной системы и стоковую версию Android, аналогичную той, что используется в телефонах Nokia.

Компания также планирует расширить свой ассортимент, включив в него планшеты, кнопочные телефоны и устройства интернета вещей, каждый из которых будет иметь свою ценовую категорию, отличную от продуктов Nokia.