Смартфоны Samsung Galaxy S24 научатся переводить речь собеседника с одного языка на другой в реальном времени

Одной из ключевых особенностей этой технологии станет возможность перевода телефонных звонков в реальном времени. Новяа возможность, названная «AI Live Translate Call», позволит владельцам Galaxy S24 получать текстовые и аудио переводы того, что говорит собеседник во время телефонного разговора.

Самое примечательное в этой функции — она будет работать непосредственно на устройстве, что обеспечит высокий уровень конфиденциальности. Однако пока неясно, будет ли эта функция доступна на всех языках и во всех регионах сразу после запуска.

Galaxy S24, ожидаемый к выпуску 17 января 2024 года, будет обладать не только возможностью перевода звонков в реальном времени, но и другими функциями, связанными с искусственным интеллектом.

Samsung, по всей видимости, работает над множеством новых сценариев, которые появятся в их новом флагмане и, возможно, в последующих моделях.