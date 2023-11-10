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11:15, 10 ноября 2023
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Смартфоны Samsung Galaxy S24 научатся переводить речь собеседника с одного языка на другой в реальном времени

Согласно информации на сайте Wccftech, Samsung объявила о внедрении функции генеративного искусственного интеллекта в свои будущие смартфоны, в том числе и Galaxy S24.

Ferra.ru

Ferra.ru

Одной из ключевых особенностей этой технологии станет возможность перевода телефонных звонков в реальном времени. Новяа возможность, названная «AI Live Translate Call», позволит владельцам Galaxy S24 получать текстовые и аудио переводы того, что говорит собеседник во время телефонного разговора.

Самое примечательное в этой функции — она будет работать непосредственно на устройстве, что обеспечит высокий уровень конфиденциальности. Однако пока неясно, будет ли эта функция доступна на всех языках и во всех регионах сразу после запуска.

Galaxy S24, ожидаемый к выпуску 17 января 2024 года, будет обладать не только возможностью перевода звонков в реальном времени, но и другими функциями, связанными с искусственным интеллектом.

Samsung, по всей видимости, работает над множеством новых сценариев, которые появятся в их новом флагмане и, возможно, в последующих моделях.

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