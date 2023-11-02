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08:15, 02 ноября 2023
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Смартфоны Samsung, Xiaomi, Realme, Tecno и Infinix сравнили по автономности

В одном из выпусков на YouTube-канале «Павел Хмурчик» протестировали Redmi Note 13 Pro+, Samsung Galaxy A34, Tecno Pova 5, Infinix Note 30, Realme 10 Pro по времени работы.

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Какой смартфон может дольше остальных продержаться под высокой нагрузкой: Redmi Note 13 Pro+, Samsung Galaxy A34, Tecno Pova 5, Infinix Note 30 или Realme 10 Pro? В рамках эксперимента на них запускали YouTube-видеоролики, проверяли их в бенчмарках, записывали видео, смотрели ролики из TikTok.

Дольше остальных - 8 часов и 17 минут - «прожил» Samsung А34. За ним с небольшим отставанием шёл Redmi Note 13 Pro+. А вот быстрее всех разрядился Infinix Note 30: хватило его на 6 часов 22 минуты (подробнее смотрите ниже на изображениях).

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Что касается скорости зарядки, то от «родного» блока питания быстрее всех смог зарядиться Redmi Note 13 Pro+ (37 минут), а дольше всех был Realme 10 Pro (2 часа 26 минут).

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