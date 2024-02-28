Смартфоны Tecno и Infinix на одинаковом процессоре сравнили по скорости работы

Из двух смартфонов запустился быстрее Infinix Zero 30. Однако разница составила всего 1 секунду.

Набиратель номера тоже чуть быстрее открылся на Infinix, а вот «Настройки» открылись одновременно.

По скорости открытия приложения Amazon вновь лидировал Infinix. Игра Candy Crush Saga загрузилась на обоих телефонах одновременно. То же самое было в Pin Out, Subway Surfers. Как ни странно, Temple Run 2 быстрее открылся на Tecno.