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21:00, 20 ноября 2023
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Смартфоны Tecno и Samsung за 20 тысяч рублей сравнили по скорости работы

Tecno POVA 5 Pro 5G и Samsung Galaxy A24 имеют по 8 ГБ оперативной памяти, но работают на разных процессорах. Первый оснащён Dimensity 6080, а второй - Helio G99.

Tech Reason

Tech Reason

Хотя логотип при запуске появился сначала на Samsung A24, полностью загрузился быстрее всё же Tecno POVA 5 Pro 5G. Разница между устройствами составила 3-4 секунды.

Набиратель номера чуть быстрее открылся на Tecno, а настройки - на Samsung.

Игры вроде Candy Crush Saga, Pin Out, Subway Surfers запускались в обоих случаях с одной и той же скоростью. В Temple Run 2 по скорости загрузки лучше был Samsung, а в PUBG - Tecno.

Tech Reason

Tech Reason

Вывод

В целом Tecno POVA 5 Pro 5G работает немного быстрее, чем A24. Но заметно это только в играх. Что касается системных приложений, то загружаются они на этих аппаратах практически всегда с одной и той же скоростью.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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