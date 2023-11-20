Смартфоны Tecno и Samsung за 20 тысяч рублей сравнили по скорости работы

Хотя логотип при запуске появился сначала на Samsung A24, полностью загрузился быстрее всё же Tecno POVA 5 Pro 5G. Разница между устройствами составила 3-4 секунды.

Набиратель номера чуть быстрее открылся на Tecno, а настройки - на Samsung.

Игры вроде Candy Crush Saga, Pin Out, Subway Surfers запускались в обоих случаях с одной и той же скоростью. В Temple Run 2 по скорости загрузки лучше был Samsung, а в PUBG - Tecno.