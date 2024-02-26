Смартфоны за 30 тысяч Honor X9b и Poco X6 Pro сравнили по быстродействию и камерам
i4UNBOX
Из двух устройств быстрее запустился Poco X6 Pro, который работает на Dimensity 8300 Ultra. Что касается процессора у Honor X9b, то это Snapdragon 6 Gen 1. В AnTuTu первый из них набирает более 1 миллиона баллов, тогда как Snapdragon — всего 400 с лишним тысяч.
Системные приложения вроде «Настроек», «Галереи» открываются на обоих смартфонах одновременно. То же самое касается, например, Google Chrome, YouTube. При этом Poco чуть быстрее запускает Play Market.
Естественно, в играх Poco в основном тоже обходит Honor (в Genshin Impact, Call of Duty и др.). Правда, Angry Birds 2 запустилась быстрее на Honor.
Что касается скорости загрузки приложений из Play Market, то она выше у Honor. А вот из сторонних ресурсов быстрее скачивает файл с приложением уже Poco.
По части камеры оба смартфона показали себя хорошо. При этом чаще всего у Honor был лучше тон кожи, обработка света. Ультраширик у него тоже захватывает больше деталей по сравнению с Poco. Видео на основную камеру записывать вы можете на оба телефона максимум в 4К 30 к/с, но стабилизация гораздо лучше работает на Poco. В 1080p 60 к/с по стабилизации всё примерно одинаково.