Смесь iOS и Android: представлена российская ОС Аврора 5 с улучшенным интерфейсом

Это подчеркивает стремление ОМП к созданию адаптивных и интуитивно понятного UI.

Устройства на базе Аврора 5.0 уже готовятся к выпуску. Часть из них будет доступна в розничной продаже. Павел Эйгес, генеральный директор ОМП, заверил, что для Аврора 4 будут выпускаться обновления в течение всего 2024 года, поддерживая текущих пользователей системы.