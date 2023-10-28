Создан смартфон в виде прищепки для одежды. За $1000 и абонплатой в месяц

Пользователи будут прикреплять его к одежде с помощью магнитов. Ai Pin будет оснащен Snapdragon, что обещает производительность и возможности на уровне смартфона. Компания планирует выступать в качестве оператора виртуальной мобильной сети (MVNO), обеспечивая устройство сотовой связью.

Хотя подробности об Ai Pin пока ограничены, Humane представляет его как «телефон, контекстный компьютер и программную платформу». Устройство будет использовать возможности собственной LLM для обеспечения ИИ, а также такие функции, как индикатор «Trust Light», сигнализирующий об активности камеры, микрофона или датчиков ввода.

Несмотря на грандиозные планы компании Humane по революционному изменению потребительских компьютеров, полный объем ее видения и возможностей устройства пока не раскрывается, но если верить слухам, его использование потребует ежемесячной платы.