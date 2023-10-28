Телефоны
17:30, 28 октября 2023
1 мин.

Создан смартфон в виде прищепки для одежды. За $1000 и абонплатой в месяц

Humane готовится представить 9 ноября свое загадочное носимое устройство под названием Ai Pin. Устройство, разработка которого ведется уже несколько лет, как утверждается, представляет собой небольшой гаджет без экрана, оснащенный камерой, микрофоном, динамиком, различными датчиками и лазерным проектором. А за это «чудо» попросят, скорее всего, тысячу долларов.

TED

TED

Пользователи будут прикреплять его к одежде с помощью магнитов. Ai Pin будет оснащен Snapdragon, что обещает производительность и возможности на уровне смартфона. Компания планирует выступать в качестве оператора виртуальной мобильной сети (MVNO), обеспечивая устройство сотовой связью.

Хотя подробности об Ai Pin пока ограничены, Humane представляет его как «телефон, контекстный компьютер и программную платформу». Устройство будет использовать возможности собственной LLM для обеспечения ИИ, а также такие функции, как индикатор «Trust Light», сигнализирующий об активности камеры, микрофона или датчиков ввода.

Несмотря на грандиозные планы компании Humane по революционному изменению потребительских компьютеров, полный объем ее видения и возможностей устройства пока не раскрывается, но если верить слухам, его использование потребует ежемесячной платы.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=1980434
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.