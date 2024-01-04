SpaceX Маска запустил спутники, которые будут подключаться к смартфонам напрямую

Это шаг на пути к реализации концепции SpaceX по обеспечению глобального доступа в Интернет, независимо от местоположения. В этом году в партнерстве с сотовыми операторами будет запущена функция отправки текстовых сообщений, а в 2025 году — голосовая связь и передача данных.

Первая попытка прямого подключения к смартфону будет использовать спектр сотовой связи T-Mobile в США, а также партнерские отношения в других странах, таких как Австралия, Канада и Япония. Чтобы свести к минимуму опасения астрономов по поводу светового загрязнения, SpaceX планирует уменьшить размеры будущих спутников «прямой связи с сотовыми», основываясь на отзывах астрономических сообществ.