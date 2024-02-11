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Опубликовано 11 февраля 2024, 15:45
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Сразу пять моделей серии Xiaomi Redmi Note 13 сравнили в одном обзоре

Ведущий YouTube-канала Quke.ru протестировал всю линейку Xiaomi Redmi Note 13 и выяснил, чем друг от друга отличаются эти устройства.
Quke.ru

Quke.ru

Xiaomi Note 13 Pro Plus. Он стоит дороже остальных в линейке и отличается изогнутым дисплеем, наличием влагозащиты по стандарту IP68 (во всех остальных идёт защита по стандарту IP54), виртуальный датчик приближения. Также у этого смартфона самая быстрая зарядка, благодаря которой до 100% зарядить устройство можно за 25 минут. Процессор на Note 13 Pro Plus стоит Dimensity 7300. Что касается дисплея, то у него, как и у всех смартфонов из линейки, решена проблема с ШИМом. Однако функция Always On Display отсутствует.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. От предыдущего аппарата он отличается тем, что дисплей у него плоский, а не изогнутый. Также официальной влагозащиты IP68 у него нет. Процессор здесь тоже стоит неплохой: Snapdragon 7S Gen 2. Есть основная камера на 200 МП с оптической стабилизацией, как и у Note 13 Pro Plus.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Это полный клон смартфона Poco M6 Pro с одним отличием: у него 200-мегапиксельная основная камера с поддержкой оптической стабилизации. В комплекте есть хорошая зарядка на 67 Вт, и полностью смартфон заряжается за 40 минут. У него также достойная автономность, есть стерео, разъём для наушников.

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Xiaomi Redmi Note 13 5G. Работает на процессоре Dimensity 6080. Дисплей здесь - AMOLED с диагональю 6,7 дюйма. Основная камера имеет у Note 13 5G разрешение 108 МП, зарядка мощностью 33 Вт, а вот стерео уже нет, как и в Redmi 13.

Xiaomi Redmi 13. Вероятнее всего, именно эта модель будет в топе продаж. Хотя он от остальных моделей линейки отличается в худшую сторону. Даже если сравнить толщину рамок, то на Redmi 13 они гораздо больше, чем на Note 13 5G.

Вывод

Качество видео, фото и производительность у смартфонов линейки меняются по ниспадающей от старшей к младшей модели. То есть от Note 13 Pro Plus до Redmi 13. Если у вас денег совсем мало, то лучше взять Redmi Note 13 5G. Если же вы хотите себе один из лучших смартфонов по качеству фото и видео, то рассмотрите Note 13 Pro 5G или Note 13 Pro Plus.

Автор:Егор Ларионов
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