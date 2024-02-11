Сразу пять моделей серии Xiaomi Redmi Note 13 сравнили в одном обзоре
Quke.ru
Xiaomi Note 13 Pro Plus. Он стоит дороже остальных в линейке и отличается изогнутым дисплеем, наличием влагозащиты по стандарту IP68 (во всех остальных идёт защита по стандарту IP54), виртуальный датчик приближения. Также у этого смартфона самая быстрая зарядка, благодаря которой до 100% зарядить устройство можно за 25 минут. Процессор на Note 13 Pro Plus стоит Dimensity 7300. Что касается дисплея, то у него, как и у всех смартфонов из линейки, решена проблема с ШИМом. Однако функция Always On Display отсутствует.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. От предыдущего аппарата он отличается тем, что дисплей у него плоский, а не изогнутый. Также официальной влагозащиты IP68 у него нет. Процессор здесь тоже стоит неплохой: Snapdragon 7S Gen 2. Есть основная камера на 200 МП с оптической стабилизацией, как и у Note 13 Pro Plus.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Это полный клон смартфона Poco M6 Pro с одним отличием: у него 200-мегапиксельная основная камера с поддержкой оптической стабилизации. В комплекте есть хорошая зарядка на 67 Вт, и полностью смартфон заряжается за 40 минут. У него также достойная автономность, есть стерео, разъём для наушников.
Xiaomi Redmi Note 13 5G. Работает на процессоре Dimensity 6080. Дисплей здесь - AMOLED с диагональю 6,7 дюйма. Основная камера имеет у Note 13 5G разрешение 108 МП, зарядка мощностью 33 Вт, а вот стерео уже нет, как и в Redmi 13.
Xiaomi Redmi 13. Вероятнее всего, именно эта модель будет в топе продаж. Хотя он от остальных моделей линейки отличается в худшую сторону. Даже если сравнить толщину рамок, то на Redmi 13 они гораздо больше, чем на Note 13 5G.
Вывод
Качество видео, фото и производительность у смартфонов линейки меняются по ниспадающей от старшей к младшей модели. То есть от Note 13 Pro Plus до Redmi 13. Если у вас денег совсем мало, то лучше взять Redmi Note 13 5G. Если же вы хотите себе один из лучших смартфонов по качеству фото и видео, то рассмотрите Note 13 Pro 5G или Note 13 Pro Plus.