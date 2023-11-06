Стадия отрицания: глава Apple заявил, что не беспокоится из-за падения популярности iPhone 15 в Китае на фоне Huawei Mate 60
На фоне сообщений о взрывном успехе Huawei Mate 60, Apple сохраняет спокойствие.
MyDrivers
Компания не видит оснований для беспокойства, несмотря на бурный рост продаж конкурентов. Тим Кук, глава Apple, уверенно заявил, что спрос на iPhone в Китае остается высоким, подчеркивая рекордные продажи iPhone в сентябре и доминирование четырех моделей iPhone в топ-5 продаваемых смартфонов в Китае.
Кук подчеркнул, что, несмотря на возможное сокращение рынка смартфонов в целом, доля Apple на китайском рынке выросла в период с июля по сентябрь. Он выразил уверенность в долгосрочной перспективе и важности китайского рынка для Apple.
Аналитики из Counterpoint Research отметили, что продажи iPhone 15 в Китае за первые 17 дней после запуска снизились на 4.5% по сравнению с аналогичным периодом iPhone 14. Тем не менее, позиция Apple кажется непоколебимой, с акцентом на устойчивый спрос и лидирующие позиции на рынке.