Стадия отрицания: глава Apple заявил, что не беспокоится из-за падения популярности iPhone 15 в Китае на фоне Huawei Mate 60

Компания не видит оснований для беспокойства, несмотря на бурный рост продаж конкурентов. Тим Кук, глава Apple, уверенно заявил, что спрос на iPhone в Китае остается высоким, подчеркивая рекордные продажи iPhone в сентябре и доминирование четырех моделей iPhone в топ-5 продаваемых смартфонов в Китае.

Кук подчеркнул, что, несмотря на возможное сокращение рынка смартфонов в целом, доля Apple на китайском рынке выросла в период с июля по сентябрь. Он выразил уверенность в долгосрочной перспективе и важности китайского рынка для Apple.

Аналитики из Counterpoint Research отметили, что продажи iPhone 15 в Китае за первые 17 дней после запуска снизились на 4.5% по сравнению с аналогичным периодом iPhone 14. Тем не менее, позиция Apple кажется непоколебимой, с акцентом на устойчивый спрос и лидирующие позиции на рынке.