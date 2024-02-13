Стали известны сроки появления ИИ-фишек Galaxy S24 на более старых смартфонах Samsung

Согласно слухам, обновление One UI 6.1 для серии Galaxy S23 ожидается уже в следующем месяце, что обещает пользователям не только улучшенные анимации интерфейса и новые функции настройки экрана блокировки, но и множество новых возможностей, основанных на искусственном интеллекте (ИИ).

Среди прочего, обновление включает в себя улучшения для приложений камеры и помощника камеры, а также различные исправления ошибок и повышение стабильности системы.

Важным нововведением станет интеграция функций Galaxy AI, которые могут включать такие инструменты, как Circle to Search, Generative Edit, Generative Wallpaper, Interpreter, Live Translate Call, Chat Assist, Note Assist, Transcriptions и многие другие, хотя точный перечень функций, которые будут доступны на старших моделях, пока не уточняется.

Этот апдейт подчеркивает стремление Samsung к обеспечению своих пользователей самыми передовыми технологиями, даже если речь идет о моделях предыдущего поколения. Что не может не радовать.