Телефоны
Опубликовано 31 января 2024, 00:00
1 мин.

Стали известные некоторые подробности о процессоре флагманских Galaxy S25

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые данные касательно флагманских моделей серии Samsung Galaxy S25, которые должны выйти в 2025 году. По словам инсайдера, флагманы S25 получат рекордно мощный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.
Science and Knowledge / YouTube

Science and Knowledge / YouTube

Процессор может работать на частоте до 4 ГГц, что кратно больше, чем у текущих чипов Qualcomm, работающих на частоте 3,3 ГГц. Мощность новых процессоров будет достигнута благодаря разработке при 3-нм техпроцессе.

Отмечается, что и другие Android-смартфоны получат новые мощные Snapdragon 8 Gen 4, но именно Galaxy S25 — раньше остальных. Также инсайдер предположил, что устройства Samsung могут получить и разогнанную спецверсию.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.