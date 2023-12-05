Стартовали продажи Huawei Enjoy 70 с процессором трехлетней давности и ценой от $170

Устройство сочетает в себе дизайн флагманской серии P60 и достаточно посредственные характеристики. Смартфон, продолжающий линейку Enjoy 60, обладает большим дисплеем и мощной батареей. Вот что предлагает новинка потенциальным покупателям.

Новинка оснащена LCD-экраном с каплевидным вырезом, предлагающим разрешение HD+. Официальная страница на платформе Vmall Huawei не содержит информации о частоте обновления экрана, что предполагает стандартную частоту в 60 Гц.

Смартфон работает на старом процессоре Kirin 710A, а это значит, что никакой поддержки 5G ждать не стоит.

Девайс оснащен 8 ГБ оперативной памяти и предлагается в вариантах с 128 ГБ и 256 ГБ внутреннего накопителя. Enjoy 70 имеет внушительную батарею на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22.5 Вт. Смартфон поставляется с предустановленной Harmony OS 4.

Huawei Enjoy 70 предлагается в двух вариантах: 8/128 ГБ и 8/256 ГБ за $170 и $200 соответственно. При этом на данный момент нет информации о глобальной доступности новинки в будущем.