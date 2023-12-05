Стоит ли доплачивать за iPhone 15 Pro Max вместо Samsung S23 Ultra: сравнение камер

При сравнении дневных фото видно, что iPhone 15 Pro Max делает их более контрастными, а Samsung Galaxy S23 Ultra - более светлыми. В остальном разницы между ними практически нет. Также у iPhone наконец-то появился хороший динамический диапазон.

Близко снимать объекты в нормальном качестве вы сможете только на S23 Ultra. Но это касается именно основной камеры. Если говорить о макро, то iPhone в этом плане будет лучше.

Селфи и портретные фото в дневное время получаются на оба смартфона примерно одинаковыми. Но при плохом освещении iPhone выдаёт деталей меньше, чем Samsung. Также снимки на iPhone 15 Pro Max выходят более контрастными.