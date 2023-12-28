Стоит ли доплачивать за iPhone 15 Pro вместо стандартного iPhone 15

Что касается камер, то основной блок у обычного iPhone 15 состоит из двух объективов, у Pro-версии - из трёх. Основной модуль имеет в обоих случаях 48 МП, но по светосиле выигрывает Pro-модель. То же самое касается ширика. Ну и у 15 Pro есть телефотообъектив на 12 МП в отличие от стандартного iPhone 15. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.

По сравнению с обычным iPhone 15 версия Pro умеет снимать макро (фото и видео), портреты в ночном режиме, у неё есть Slow Motion, таймлапс. У неё также полноценный оптический трёхкратный зум.

В целом iPhone 15 Pro предназначен по большей части для профессиональной съёмки видео и фото. Но результаты тестирования его и обычной версии iPhone 15 в бенчмарках вы можете увидеть выше.

По ёмкости аккумулятора выигрывает, как ни странно, стандартный iPhone 15. Это 3349 мА_ч против 3274 мА_ч. По автономности устройства при этом практически не отличаются друг от друга.