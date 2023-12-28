Стоит ли доплачивать за iPhone 15 Pro вместо стандартного iPhone 15
Ведущий YouTube-канала «Нудный Обзорщик» рассказал о плюсах и минусах обычного iPhone 15 и его Pro-версии.
Нудный Обзорщик
iPhone 15 Pro выполнен из матового стекла и титана, iPhone 15 тоже из матового стекла и из алюминия. Но перепутать вы их всё равно не сможете, поскольку Pro-модель имеет три задние камеры вместо двух и кнопку Action Button.
Экраны у смартфонов одинаковые во всём, кроме частоты обновления и тепловой температуры. У iPhone 15 Pro адаптивная до 120 Гц, у обычного iPhone 15 - 60 Гц. Также дисплей iPhone 15 имеет тёплые тона и поменять это никак нельзя. Ну и функция Always On Display есть только на «прошке».
Что касается камер, то основной блок у обычного iPhone 15 состоит из двух объективов, у Pro-версии - из трёх. Основной модуль имеет в обоих случаях 48 МП, но по светосиле выигрывает Pro-модель. То же самое касается ширика. Ну и у 15 Pro есть телефотообъектив на 12 МП в отличие от стандартного iPhone 15. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.
По сравнению с обычным iPhone 15 версия Pro умеет снимать макро (фото и видео), портреты в ночном режиме, у неё есть Slow Motion, таймлапс. У неё также полноценный оптический трёхкратный зум.
В целом iPhone 15 Pro предназначен по большей части для профессиональной съёмки видео и фото. Но результаты тестирования его и обычной версии iPhone 15 в бенчмарках вы можете увидеть выше.
По ёмкости аккумулятора выигрывает, как ни странно, стандартный iPhone 15. Это 3349 мА_ч против 3274 мА_ч. По автономности устройства при этом практически не отличаются друг от друга.