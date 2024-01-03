Стоит ли покупать iPhone 12 в 2024 г.
В одном из выпусков на YouTube-канале Techno Arena ведущий рассказал, есть ли смысл брать сейчас iPhone 12 или он уже устарел.
Techno Arena
Прошло уже более 3 лет с тех пор, как компания Apple выпустила iPhone 12. Но актуален ли он всё ещё в 2024 году?
Если говорить о качестве сборки, то iPhone 12 выглядит очень премиально. Его корпус сделан из стекла, а рамки — из алюминия, сам же аппарат очень лёгкий и тонкий. Также он защищён от воды и пыли по стандарту IP68.
Оснащён iPhone 12 дисплеем с диагональю 6,1 дюйма и матрицей OLED. Максимальная яркость этой диагонали составляет 625 нит в автоматическом режиме, для HDR-контента — до 1000 нит. Правда, частота обновления экрана у него только 60 Гц.
Работает iPhone 12 на последней версии iOS 17. При этом в целом он очень быстрый и плавный и его хватит минимум на ближайшие пару лет.
Одна из проблем этого смартфона — объём оперативной и постоянной памяти. ОЗУ здесь — всего 4 ГБ, ПЗУ — от 64 ГБ.
Камер на задней панели у iPhone 12 две: основной объектив и широкоугольный. Обе имеют разрешение 12 МП. Есть на этом смартфоне и ночной режим. Фронтальная камера у iPhone 12 имеет разрешение 12 МП и тоже делает отличные снимки днём. Видео вы записывать сможете в 4К 60 к/с, и они по качеству потрясающие.
Наконец, оснащён iPhone 12 стереодинамиками. Ещё один значительный его недостаток — аккумулятор. Вам придётся в любом случае заряжать смартфон каждый вечер, поскольку на весь день его точно не хватит.
Вывод
В целом гораздо лучше будет купить вместо iPhone 12 — более новый iPhone 13 или 14. Будет ли хорош iPhone 12 в 2024 году? Если вы сможете смириться с не очень хорошей автономностью, то это устройство будет стоить того.