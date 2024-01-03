Стоит ли покупать iPhone 12 в 2024 г.

Прошло уже более 3 лет с тех пор, как компания Apple выпустила iPhone 12. Но актуален ли он всё ещё в 2024 году?

Если говорить о качестве сборки, то iPhone 12 выглядит очень премиально. Его корпус сделан из стекла, а рамки — из алюминия, сам же аппарат очень лёгкий и тонкий. Также он защищён от воды и пыли по стандарту IP68.

Оснащён iPhone 12 дисплеем с диагональю 6,1 дюйма и матрицей OLED. Максимальная яркость этой диагонали составляет 625 нит в автоматическом режиме, для HDR-контента — до 1000 нит. Правда, частота обновления экрана у него только 60 Гц.