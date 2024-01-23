Стоит ли покупать iPhone 8 Plus в 2024 году
Techno Arena
Apple iPhone 8 Plus был выпущен в 2017 году. С этого момента прошло уже более 6 лет. Так стоит ли сейчас брать этот смартфон?
Даже сейчас iPhone 8 Plus всё ещё пользуется популярностью. В том числе из-за наличия Touch ID и кнопки «Домой».
Изготовлен iPhone 8 Plus из стекла: как спереди, так и сзади. Из-за большого экрана и рамок вверху и внизу эта модель кажется гораздо больше, чем iPhone SE. При этом у версии 8 Plus есть защита от воды и пыли по стандарту IP67.
Диагональ дисплея у iPhone 8 Plus — 5,5 дюйма, разрешение — Full HD. Сейчас этот аппарат работает на iOS 16.
По части производительности iPhone 8 Plus по-прежнему показывает себя хорошо. Работает он на базе Apple A11 Bionic. Хотя ему уже много лет, он всё ещё открывает всё быстро.
На задней панели у iPhone 8 Plus стоит основная камера и телевик — оба объектива по 12 МП. Есть также у смартфона 2-кратный оптический зум. При хорошем освещении фотографии получаются неплохими, а вот при слабом свете ужасными, так как у этой модели нет ночного режима.
Селфи-камера имеет 7 МП. При дневном свете она делает посредственные снимки, а при плохом освещении — ужасные.
В то же время аппарат поддерживает съёмку видео в 4К 60 к/с максимум. Правда, для наилучшего результата стоит записывать всё в 4К 30 к/с.
Самый большой недостаток iPhone 8 Plus — это аккумулятор ёмкостью всего 2700 мА*ч. Этого уже недостаточно в 2024 году.
Вывод
Стоит ли в 2024 году покупки iPhone 8 Plus? По мнению эксперта, и да и нет. Этот смартфон подойдёт тем, кому нравится старый дизайн iPhone и кому нужен телефон только для звонков и социальных сетей. Людям, которым нужны более современные функции, нет смысла брать эту модель. И если у вас сейчас на руках iPhone 8 Plus, то пришло время перейти на более новую версию iPhone.