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12:00, 22 декабря 2023
2 мин.

Стоит ли покупать Meizu 21 — флагманский смартфон скатившегося на грань выживания производителя

Ведущий YouTube-канала Mobiltelefon.ru рассказал о плюсах и минусах нового дорогого Meizu 21.

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Комплектация у Meizu 21 очень хорошая: помимо телефона вы получаете чехол, зарядку на 80 Вт, иголку для открытия лотка для SIM, защитную плёнку на экране сразу с завода, документацию.

Заряжается смартфон до 100% за 43 минуты. При этом ёмкость аккумулятора у него — 4800 мА*ч.

С основными характеристиками Meizu 21 вы можете ознакомиться на изображении ниже. Уникальность дизайна этого смартфона в том, что спереди у него белые, а не чёрные рамки. Причём очень тонкие. Также он может похвастаться отличными стереодинамиками.

Пользоваться в России Meizu 21 вы сможете без проблем. Правда, на русский язык система переведена только частично, в основном всё на английском.

Работает аппарат на Snapdragon 8 Gen 3. Все замеры из бенчмарков — ниже. В играх у него, даже в самых требовательных, яркость не снижается и лока частоты не происходит.

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Камера — это то, на чём компания Meizu сэкономила. Основной модуль у этого смартфона имеет разрешение 200 МП с оптической стабилизацией, широкоугольный — 13 МП, сенсор глубины — 5 МП, селфи — 32 МП. Сравнение снимков с этого смартфона с фотографиями, сделанными на iQOO 12 и Xiaomi 14, вы можете увидеть выше.

Вывод

Meizu 21 выглядит очень хорошим смартфоном по сравнению с предшественниками Meizu 20 Pro и 20 Infinity. Видно, что компания действительно провела работу над ошибками и многое улучшила. Новинка — это один из самых доступных телефонов на Snapdragon 8 Gen 3. На большинстве компонентов экономить производитель не стал, правда, это не камера, а вибро, динамики, экран (в том числе отсутствие ШИМа), дизайн, сканер отпечатка пальцев (ультразвуковой), тач, процессор. И получается в целом очень сбалансированный аппарат. Поэтому любители бренда Meizu могут брать его прямо сейчас без всяких сомнений.

Автор:Егор Ларионов
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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