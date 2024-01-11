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06:00, 11 января 2024
2 мин.

Стоит ли покупать новый бюджетный Samsung Galaxy A15 5G

Эксперт YouTube-канала Techniqued рассказал о характеристиках Samsung Galaxy A15 5G и проверил его в работе.

Techniqued

Techniqued

С точки зрения дизайна новый Galaxy A15 5G не особо изменился по сравнению с Galaxy A14. Оснащён телефон разъёмом для наушников, также у него высокое качество сборки.

Дисплей у A15 5G имеет AMOLED-матрицу, частоту обновления 90 Гц, разрешение Full HD.

«Из коробки» новинка работает на Android 14. Также производитель предлагает 4 года обновлений системы и 5 лет обновлений безопасности.

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Оснащён смартфон восьмиядерным процессором Dimensity 610+. Это относительно новая, но не особо мощная модель. В AnTuTu процессор набирает примерно 420 тысяч баллов. С повседневными задачами справляется телефон очень хорошо, без подтормаживаний и глюков, но это точно не устройство для геймеров.

На задней панели А15 5G установлена тройная камера. Она включает основной модуль на 50 МП, сверхширик на 5 МП и макро на 2 МП. Селфи-камера имеет разрешение 13 МП.

При дневном свете фотографии получаются на А15 довольно хорошими. Что касается широкоугольной камеры, то она снимает средне. На макрофото не хватает деталей, а вот портретные фото вышли неплохие. С примерами снимков можете ознакомиться выше.

Смартфон поддерживает зарядку с максимальной мощностью 25 Вт. Из-за этого заряжается он в течение 1,5 часов до 100%.

Вывод

Если вы ищете смартфон, который бы обновлялся долгое время и которым бы вы могли пользоваться в течение 5 лет, то Samsung Galaxy A15 5G станет хорошим выбором. Но его нельзя назвать идеальным устройством в плане соотношения цены и качества.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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