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16:30, 01 января 2024
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Стоит ли покупать подорожавший OnePlus 12 на роль "убийцы" флагманов в 2024 г.

Ведущий YouTube-канала TechTablets рассказал о характеристиках и особенностях работы нового OnePlus 12.

TechTablets

TechTablets

Вместе с OnePlus 12 в коробке вы получите документацию, кабель, чехол, зарядку на 100 Вт. Правда, стекло на экране у него не плоское, а изогнутое.

Несмотря на то что производитель обещал пиковую яркость 4500 нит, ведущему удалось получить максимум чуть больше 1300 нит. Тем не менее дисплей у OnePlus 12 действительно хороший.

В базовой комплектации, которая у ведущего, OnePlus 12 имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней. Работает смартфон на Android 14. Процессор здесь — Snapdragon 8 Gen 3. С результатами тестирования новинки в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже. Из недостатков процессора — сильный нагрев и слабый результат в AnTuTu.

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

Genshin Impact запускался на OnePlus с максимальными настройками графики и с 60 FPS. На деле производительность в игре в основном соответствует той, что должна быть у Snapdragon 8 Gen 3.

Фронтальная камера у OnePlus 12 может записывать видео максимум в 4К 30 к/с. Однако по качеству видео в этом режиме похоже на 1440p с повышенным разрешением, если сравнивать его с другими смартфонами. Основная камера может писать видео в 8К 24 к/с максимум. При этом с точки зрения стабилизации смартфон мог бы показать себя и лучше.

Что касается фотографий, то у них был очень хороший баланс белого. Однако в целом по камерам OnePlus 12 всё равно хуже, чем Vivo X100 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra.

Вывод

OnePlus 12 — доступный по цене флагман с отличным качеством сборки, экраном, а также со Snapdragon 8 Gen 3. Правда, по производительности новый процессор на этом смартфоне оказывается примерно на уровне Snaodragon 8 Gen 2, камеры требуют доработки, а максимальная яркость экрана на деле не 4500 нит. Из плюсов новинки — приятный дизайн, очень крутой и яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц, поддержка проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт, хорошая цена. Если вместе с обновлениями будут исправлены все недочёты у OnePlus 12, то он сможет стать одним из лучших флагманов на замену более дорогим от Apple и Samsung.

Автор:Егор Ларионов
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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