Стоит ли покупать подорожавший OnePlus 12 на роль "убийцы" флагманов в 2024 г.

Genshin Impact запускался на OnePlus с максимальными настройками графики и с 60 FPS. На деле производительность в игре в основном соответствует той, что должна быть у Snapdragon 8 Gen 3.

Фронтальная камера у OnePlus 12 может записывать видео максимум в 4К 30 к/с. Однако по качеству видео в этом режиме похоже на 1440p с повышенным разрешением, если сравнивать его с другими смартфонами. Основная камера может писать видео в 8К 24 к/с максимум. При этом с точки зрения стабилизации смартфон мог бы показать себя и лучше.

Что касается фотографий, то у них был очень хороший баланс белого. Однако в целом по камерам OnePlus 12 всё равно хуже, чем Vivo X100 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra.

Вывод

OnePlus 12 — доступный по цене флагман с отличным качеством сборки, экраном, а также со Snapdragon 8 Gen 3. Правда, по производительности новый процессор на этом смартфоне оказывается примерно на уровне Snaodragon 8 Gen 2, камеры требуют доработки, а максимальная яркость экрана на деле не 4500 нит. Из плюсов новинки — приятный дизайн, очень крутой и яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц, поддержка проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт, хорошая цена. Если вместе с обновлениями будут исправлены все недочёты у OnePlus 12, то он сможет стать одним из лучших флагманов на замену более дорогим от Apple и Samsung.