Странная контрабанда: мужчина приклеил 100 старых iPhone к своему телу

При ближайшем рассмотрении сотрудники обнаружили 100 старых iPhone, тщательно приклеенных и спрятанных на талии, бедрах и икрах пассажира. Все изъятые телефоны, судя по всему, принадлежат Apple. Дело находится на стадии дальнейшего расследования.

Таможенные органы строго напоминают, что попытка уклониться от таможенного контроля путем сокрытия, маскировки, подачи ложных сведений или любыми другими способами при перевозке запрещенных или ограниченных товаров или предметов, облагаемых таможенными пошлинами, является контрабандой. Серьезные правонарушения могут привести к уголовному преследованию в соответствии с законом.

И не только в Китае.