Так будет выглядеть недорогой iPhone SE 4

По последним данным, iPhone SE 4 будет напоминать iPhone 14. Эти рендеры, разработанные в сотрудничестве AppleTrack и @concept_central, демонстрируют сходство с дизайном iPhone 14, включая большой вырез для Face ID и порт USB Type-C.

По слухам, новинка получит 6.1-дюймовый OLED-дисплей, но пока неясно, будет ли он поддерживать технологию 120 Гц ProMotion.

В отличие от последних моделей iPhone, где Apple отказывается от большого выреза, SE модели, как ожидается, сохранят этот дизайн, поскольку они представляют собой более доступный вариант от бренда.