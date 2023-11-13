Так будет выглядеть Samsung Galaxy S24 Ultra — известный инсайдер опубликовал самое точное фото флагмана

По его словам, представленный рендер является максимально точным и отражает реальный вид будущего флагмана.

Ice Universe, который ранее уже демонстрировал свою надежность в предсказаниях о новых продуктах Samsung, утверждает, что девайс будет иметь равномерную толщину рамок со всех сторон.

Кроме того, вырез для селфи-камеры у Galaxy S24 Ultra будет меньше, чем у предшественника, Galaxy S23 Ultra.

Инсайдер также отметил, что уже видел работающий Galaxy S24 Ultra и остался впечатлен устройством. Он описал его дизайн как идеальный и «по-настоящему мужской». По предварительным данным, линейка Samsung Galaxy S24 будет представлена в начале 2024 года.

Флагманская модель, как ожидается, получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3 и накопитель на 2 ТБ.