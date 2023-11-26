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23:15, 26 ноября 2023
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Так ли хорош Vivo X100 Pro, как о нём все говорят

На YouTube-канале «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» эксперт рассказал об особенностях новинки от Vivo - смартфона X100 Pro.

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Прежде всего, новый Vivo X100 Pro официально вы сможете купить лишь в Китае (скорее всего, глобальной версии у него не будет). А второй его важный недостаток - это отсутствие частотного диапазона LTE Band 12 (хотя с этим можно жить без проблем).

У Vivo X100 Pro задняя панель сделана из пластика, рамки - из алюминия. Комплект традиционный. Вместе с телефоном вы получаете также чехол, быструю зарядку на 120 Вт.

В целом по дизайну смартфон напоминает все китайские флагманы прошлых лет. И лучше его всё-таки носить с чехлом, потому что он хорошо скрывает блок камер. Оснащён гаджет влагозащитой по стандарту IP68, а SIM-карты он поддерживает сразу две.

Экран у X100 Pro - очень яркий (3000 нит). Он имеет диагональ 6,78 дюйма, а частоту обновления - от 1 до 120 Гц. Также в нём используется новый стандарт оперативной памяти, который должен быть на 10% быстрее предшественника.

В AnTuTu набирает устройство чуть больше 2 миллионов баллов (работает смартфон на Dimensity 9300). Однако после одного прогона аппарат нагрелся до 42 градусов Цельсия и скинул 8% заряда. И это довольно много.

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Ёмкость аккумулятора у новинки - 5400 мА*ч. Это почти самый большой аккумулятор, который вы можете найти в подобных флагманах. Заряжаться смартфон до 100% будет за 20-25 минут.

Звук у Vivo X100 Pro достаточно громкий. Динамики у него - стерео, но нижний звучит примерно на 5% громче.

Основной блок камер у Vivo включает три модуля по 50 МП. Это основной объектив в оптической стабилизацией, широкоугольная камера, телевик с увеличением в 4,3 раза. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше. У телевика заметна сильная разница по качеству фото в сравнении как с предшественником X90 Pro Plus, так и с Galaxy S23 Ultra. Очень хорошо даже в сравнении с iPhone 15 Pro Max записывает Vivo и видео в 4К 60 к/с на основной объектив.

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