Так ли плох OnePlus 12, как о нём изначально говорили
В одном из выпусков на YouTube-канале Mobiltelefon.ru эксперт назвал все плюсы и минусы нового флагманского OnePlus 12.
Mobiltelefon.ru
OnePlus 12 имеет множество недочётов даже в плане сборки. К примеру, у ведущего YouTube-канала Mobiltelefon.ru по всему корпуса смартфона были заметны следы клея. С основными характеристиками устройства вы можете ознакомиться на изображении ниже.
В комплекте с новинкой вы получаете силиконовый чехол, кабель, зарядку на 100 Вт, документацию, иголку. Также прямо с завода на стекле уже есть защитная плёнка.
Ёмкость аккумулятора у OnePlus 12 — 550 мА*ч, до 100% он заряжается за 19 минут.
В играх при нагреве частота обновления снижается у OnePlus 12 до 55, а затем и до 45 при большем повышении нагрева. Хотя подобное случается не во всех играх, но в Brawl Stars точно бывает.
Процессор Snapdragon 8 Gen 3 очень сильно троттлит на OnePlus. Все замеры — выше.
Основная камера на OnePlus 12 имеет разрешение 50 МП, ширик — 48 МП, телевик с 3,5-кратным увеличением — 64 МП, селфи — 32 МП. Примеры снимков — выше.
Вывод
В смартфоне OnePlus 12 нет ничего такого, за что его можно было бы порекомендовать к покупке. Камера здесь точно не топовая: Vivo X1 Pro снимает лучше. Производительность — то же самое, особенно в играх. Наконец, у флагмана плохое качество сборки: видны следы клея, заметны щели. Хотя если от этого аппарата многого не требовать, то он станет приятным в пользовании девайсом. У него хорошая батарея, быстрая зарядка, нормальный экран и звук. Но всем этим никого в 2024 году уже не удивишь.