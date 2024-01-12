Так ли плох OnePlus 12, как о нём изначально говорили

OnePlus 12 имеет множество недочётов даже в плане сборки. К примеру, у ведущего YouTube-канала Mobiltelefon.ru по всему корпуса смартфона были заметны следы клея. С основными характеристиками устройства вы можете ознакомиться на изображении ниже.

В комплекте с новинкой вы получаете силиконовый чехол, кабель, зарядку на 100 Вт, документацию, иголку. Также прямо с завода на стекле уже есть защитная плёнка.

Ёмкость аккумулятора у OnePlus 12 — 550 мА*ч, до 100% он заряжается за 19 минут.