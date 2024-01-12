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10:30, 12 января 2024
2 мин.

Так ли плох OnePlus 12, как о нём изначально говорили

В одном из выпусков на YouTube-канале Mobiltelefon.ru эксперт назвал все плюсы и минусы нового флагманского OnePlus 12.

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

OnePlus 12 имеет множество недочётов даже в плане сборки. К примеру, у ведущего YouTube-канала Mobiltelefon.ru по всему корпуса смартфона были заметны следы клея. С основными характеристиками устройства вы можете ознакомиться на изображении ниже.

В комплекте с новинкой вы получаете силиконовый чехол, кабель, зарядку на 100 Вт, документацию, иголку. Также прямо с завода на стекле уже есть защитная плёнка.

Ёмкость аккумулятора у OnePlus 12 — 550 мА*ч, до 100% он заряжается за 19 минут.

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

В играх при нагреве частота обновления снижается у OnePlus 12 до 55, а затем и до 45 при большем повышении нагрева. Хотя подобное случается не во всех играх, но в Brawl Stars точно бывает.

Процессор Snapdragon 8 Gen 3 очень сильно троттлит на OnePlus. Все замеры — выше.

Основная камера на OnePlus 12 имеет разрешение 50 МП, ширик — 48 МП, телевик с 3,5-кратным увеличением — 64 МП, селфи — 32 МП. Примеры снимков — выше.

Вывод

В смартфоне OnePlus 12 нет ничего такого, за что его можно было бы порекомендовать к покупке. Камера здесь точно не топовая: Vivo X1 Pro снимает лучше. Производительность — то же самое, особенно в играх. Наконец, у флагмана плохое качество сборки: видны следы клея, заметны щели. Хотя если от этого аппарата многого не требовать, то он станет приятным в пользовании девайсом. У него хорошая батарея, быстрая зарядка, нормальный экран и звук. Но всем этим никого в 2024 году уже не удивишь.

Автор:Егор Ларионов
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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