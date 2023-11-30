Таким будет Xiaomi Poco F6 Pro: представлен его китайский оригинал
Накануне в Китае состоялась презентация нового флагмана Xiaomi — Redmi K70 Pro, который, как ожидается, в своей международной версии превратится в Poco F6 Pro.
Redmi K70 Pro — это воплощение инноваций и мощи. Оснащенный новейшей однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 3, этот смартфон может похвастаться впечатляющей производительностью.
Со своими 2.2 млн баллами в AnTuTu, он сравним с другими флагманами на платформе, демонстрируя удивительную мощь.
Не менее важным является его интеллектуальная система охлаждения, обеспечиваемая большой испарительной камерой и девятью датчиками температуры, распределенными по всему корпусу.
ИИ-технологии заметны в практически каждом аспекте работы устройства, от оптимизации производительности до анализа условий съемки, делая Redmi K70 Pro настоящим ИИ-смартфоном.
Экран OLED C8, разработанный совместно с TCL, поражает своей яркостью в 4000 кд/кв.м. и разрешением 2К, обеспечивая непревзойденное качество изображения.
Камера с главным 50-мегапиксельным сенсором Light and Shadow Hunter и оптической стабилизацией изображения обещает выдающиеся фотографии.
Аккумулятор же имеет емкость в 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Операционная система здесь — HyperOS, основанная на Android 14. Цена новинки начинается от $460 долларов за версию 12/256 ГБ.