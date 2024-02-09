Опубликовано 09 февраля 2024, 15:00
1 мин.
Тайваньская TSMC стала флагманом производства чипов по объёму выручки
Тайваньский финансовый аналитик Дэн Нистедт привёл статистику, согласно которой один из мировых производителей полупроводников, компания TSMC, стала лидером отрасли не только по объёму поставок, но и выручки.
Ferra.ru
Статистика приведена за 2023 год. Причём TSMC впервые обогнала таких своих конкурентов, как Intel Foundry Services и Samsung Group. Ранее тайваньский вендор также лидировал по объёму поставок, но отставал в росте выручки. Теперь ситуация изменилась.
Это обусловлено пандемией 2020 года, когда резко вырос спрос на цифровые продукты и устройства, а за последнее время — на технологии ИИ. Кроме того, TSMC активно внедряет новые производственные технологии, что также способствует лидерству.