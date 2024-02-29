Теперь глобальный: стоит ли покупать Redmi Note 13 Pro+ 5G

Глобальная версия Xiaomi Note 13 Pro+ 5G имеет в комплекте ключ для извлечения слота для SIM-карт, краткое руководство, чехол, защитную плёнку сразу же на дисплее, блок питания на 120 Вт, кабель USB-C.

Оснащён также смартфон защитой от влаги по стандарту IP68. При этом корпус у него выполнен из пластика.

Экран на Note 13 Pro+ 5G обладает матрицей AMOLED, диагональю 6,67 дюйма. Сам по себе дисплей изогнутый. Также приклеенная с завода плёнка на нём быстро покрывается пузырьками. Частота обновления экрана — максимум 120 Гц.

Процессор на Xiaomi Note 13 Pro+ 5G стоит MediaTek Dimensity 7200 Ultra. ОЗУ при этом 8/12 ГБ, объём постоянной памяти — 256/512 ГБ.

Аккумулятор у устройства на 5000 мА*ч. В PCMark смартфон выдал 7 часов 53 минуты. В среднем с 0 до 100% он заряжается за 27 минут.

Основная камера у Note 13 Pro+ 5G имеет разрешение 200 МП с оптической стабилизацией, ширик — на 8 МП, макро — на 2 МП. Фронтальная камера имеет 16 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже (слева — Xiaomi, справа — Samsung S24).

Видео на фронтальную камеру вы максимум сможете записывать в 1080p 60 к/с, на основную — в 4К 30 к/с.