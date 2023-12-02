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03:45, 02 декабря 2023
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То, чего многие ждали в Android: Google упростит установку разных рингтонов для контактов

Google собирается изменить способ персонализации ваших входящих звонков и сообщений. Технологический гигант готовит обновление для приложения «Контакты», благодаря которому вы сможете устанавливать собственные рингтоны для определенных контактов.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

В настоящее время этот процесс требует навигации по отдельным спискам контактов, но Google собирается значительно упростить его. В новом разделе «Рингтоны» в приложении «Контакты» будут отображаться все контакты с персональными мелодиями, что избавит вас от путаницы в том, у кого есть особая мелодия, а у кого нет.

Новая функция позволит пользователям легко добавлять рингтоны контактов одним нажатием, обеспечивая упрощенную и более интуитивную работу. Хотя точная дата выхода обновления остается загадкой, оно было замечено в Google Контактах версии 4.22.37.586688692.

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