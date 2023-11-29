«Тяжелый люкс»: Redmi выпустит новый смартфон совместно с Lamborghini

Сегодня, на презентации линейки Redmi K70, компания раскроет подробности этого захватывающего партнерства. Ожидается, что результатом коллаборации станет ограниченная версия флагманского смартфона Redmi K70 Pro.

Новинка не только получит эксклюзивный цвет и логотип Lamborghini, но и, возможно, будет оснащена уникальным цифровым контентом, который подчеркнет ее особенный статус.

Отметим, что это не первый раз, когда Redmi вступает в сотрудничество с мировыми брендами. Так, еще в начале прошлого года был выпущен Redmi K50 Gaming Edition в специальной версии Mercedes AMG Petronas Edition.

Теперь же, с Lamborghini на борту, Redmi готова вновь удивить поклонников технологий и роскоши.

Анонс серии Redmi K70 начнется сегодня в 14:00 по московскому времени.