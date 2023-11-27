У Realme праздник: компания продала 200 млн смартфонов всего за 5 лет с момента основания

Большая часть этих продаж пришлась на рынки за пределами Китая. Данные аналитической компании Counterpoint Research показывают, что Realme стала пятым в мире производителем смартфонов, достигшим такого успеха в столь короткие сроки.

Бренд, принадлежащий китайскому гиганту потребительской электроники BBK Electronics, которому также принадлежат бренды Oppo и Vivo, достигла этого результата еще во II квартале.

По данным Counterpoint Research, только четыре компании – Vivo, Huawei, Samsung и Apple – смогли доставить такое же количество устройств за меньшее время. Всего в мире 14 компаний достигли отметки в 200 млн отгруженных телефонов.