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15:45, 27 ноября 2023
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У Realme праздник: компания продала 200 млн смартфонов всего за 5 лет с момента основания

Китайская компания Realme, являющаяся сестринским брендом Vivo и Oppo, преодолела рубеж в 200 млн проданных смартфонов всего за пять лет с момента своего основания.

Realme

Realme

Большая часть этих продаж пришлась на рынки за пределами Китая. Данные аналитической компании Counterpoint Research показывают, что Realme стала пятым в мире производителем смартфонов, достигшим такого успеха в столь короткие сроки.

Бренд, принадлежащий китайскому гиганту потребительской электроники BBK Electronics, которому также принадлежат бренды Oppo и Vivo, достигла этого результата еще во II квартале.

По данным Counterpoint Research, только четыре компании – Vivo, Huawei, Samsung и Apple – смогли доставить такое же количество устройств за меньшее время. Всего в мире 14 компаний достигли отметки в 200 млн отгруженных телефонов.

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