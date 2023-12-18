У Samsung Galaxy S23 FE появится версия с процессором Qualcomm Snapdragon

Индийский электронный гигант Flipkart уже разместил на своем сайте изображение, предвещающее скорый запуск Snapdragon-версии Galaxy S23 FE.

На картинке с надписями «The New Epic» и «Coming soon» не упоминается конкретно модель с Snapdragon, но учитывая, что версия с Exynos уже доступна в Индии, можно предположить, что речь идет именно о Snapdragon-варианте.

Кроме различий в процессорах, обе версии Galaxy S23 FE обладают одинаковыми характеристиками.

Независимо от выбранной модели, пользователи получат 6,4-дюймовый FullHD+ Dynamic AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт и защиту IP68.

Оба варианта также оснащены четырьмя камерами: основной на 50 Мп, ультраширокоугольной на 12-мегапиксельной, телеобъективом на 8 Мп и фронтальной камерой на 10 Мп.