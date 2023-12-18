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10:30, 18 декабря 2023
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У Samsung Galaxy S24 Ultra не будет 10x телеобъектива: инсайдер утверждает, что это не проблема

В недавнем откровении известный инсайдер Ice Universe раскрыл информацию о камере долгожданного Galaxy S24 Ultra. Вопреки предыдущим слухам, отсутствие телеобъектива с 10-кратным оптическим зумом не станет катастрофой для качества фотографий.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ice Universe, известный своими точными утечками, уверяет поклонников, что образцы с 10-кратным зумом, которые он видел, превосходят по качеству фотографий S23 Ultra (да, даже несмотря на отсутствие специльного объектива).

Galaxy S24 Ultra, согласно последним утечкам, получит еще и экран с более высокой яркостью, чем у конкурентов, включая iPhone 15 Pro Max. Ожидается, что пиковая яркость дисплея достигнет 2600 нит, что превышает показатель iPhone 15 Pro Max, составляющий 2000 нит.

Автор:Армен Зангиев
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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