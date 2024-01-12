У смартфонов появятся ядерные батареи: спасибо китайцам

Эти батареи способны удерживать заряд целых 50 лет, что делает их настоящей революцией в мире портативных источников питания. Betavolt добилась прорыва в «миниатюризации атомных батарей», поместив 63 ядерных изотопа в модуль, меньший по размеру, чем монета. Модель BV100 способная генерировать 100 микроватт электроэнергии, что достаточно для поддержания заряда смартфона.

Эта ядерная батарея компактна, размером всего 15×15×5 мм, и способна выдавать напряжение 3 В. Компания утверждает, что их можно объединять с традиционными батареями для устройств, требующих дополнительной мощности.

С использованием алмазного полупроводникового слоя и распадающегося никелевого изотопа, Betavolt гарантирует безопасность, исключая утечки радиации и токсичных элементов, предлагая надежное и безопасное решение для питания при экстремальных температурах от -60 до 120 градусов Цельсия.