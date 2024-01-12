У смартфонов появятся ядерные батареи: спасибо китайцам
Китайская технологическая компания Betavolt Technology сообщила о разработке небольших ядерных батарей, сейчас пилотные версии проходят тестирование. Если все пойдет по плану, вашему смартфону, возможно, больше не потребуется зарядка.
Ferra.ru
Эти батареи способны удерживать заряд целых 50 лет, что делает их настоящей революцией в мире портативных источников питания. Betavolt добилась прорыва в «миниатюризации атомных батарей», поместив 63 ядерных изотопа в модуль, меньший по размеру, чем монета. Модель BV100 способная генерировать 100 микроватт электроэнергии, что достаточно для поддержания заряда смартфона.
Эта ядерная батарея компактна, размером всего 15×15×5 мм, и способна выдавать напряжение 3 В. Компания утверждает, что их можно объединять с традиционными батареями для устройств, требующих дополнительной мощности.
С использованием алмазного полупроводникового слоя и распадающегося никелевого изотопа, Betavolt гарантирует безопасность, исключая утечки радиации и токсичных элементов, предлагая надежное и безопасное решение для питания при экстремальных температурах от -60 до 120 градусов Цельсия.