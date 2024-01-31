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Опубликовано 31 января 2024, 08:15
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«Убийцу флагманов» OnePlus 12 сравнили с Samsung Galaxy S24 Ultra

На YouTube-канале TechTablets протестировали два мощных флагманских смартфона: Samsung Galaxy S24 Ultra и OnePlus 12.
TechTablets

TechTablets

И Samsung Galaxy S24 Ultra, и OnePlus 12 работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Но какой из них всё-таки лучше взять в 2024 году?

Комплектация, безусловно, из двух этих устройств лучше у OnePlus. В коробке вместе со смартфоном вы получаете документацию, зарядку на 100 Вт, кабель USB-C. Что касается Samsung, то вместе с ним вы получите только документы, скрепку для открытия лотка и кабель.

Galaxy S24 Ultra имеет квадратный дизайн, поэтому в руке лежит не так хорошо, как OnePlus с закругленными рамками. При этом вместе с Samsung вы получаете ещё и возможность пользоваться стилусом.

Экраны по характеристикам у смартфонов практически идентичны. Вы также без проблем сможете пользоваться устройствами даже под прямыми солнечными лучами.

Приложения на Galaxy S24 Ultra и OnePlus 12 открываются с примерно одинаковой скоростью. С результатами тестирования в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже, посмотрев изображения.

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

Вывод

OnePlus 12 по результатам стресс-теста оказался на 5 градусов Цельсия холоднее, чем Samsung. Также этот смартфон лучше показывает себя в играх, поэтому его стоит рассмотреть геймерам.

Качество сборки у обоих смартфонов хорошее. При этом лучше в руке лежит опять же OnePlus за счёт скругленных рамок. Оба смартфона работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, оба плавные, с частотой обновления 120 Гц. По части камеры OnePlus даёт более реалистичную по цветам картинку, а S24 Ultra немного более насыщенную, чем есть на самом деле. Что касается зарядки, то OnePlus полностью заряжается за 25 минут, тогда как Samsung — за 67 минут. Модель S24 Ultra имеет смысл брать разве что ради 5-кратного оптического зума, возможности съёмки видео на фронтальную камеру в 4К и стилуса — в остальных случаях лучше сэкономить деньги и купить OnePlus.

Автор:Егор Ларионов
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