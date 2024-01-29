Ученые научились следить за людьми через датчик освещённости в смартфоне

Этот датчик, обычно используемый для регулировки яркости экрана в зависимости от окружающего света, оказался уязвимым для хакерских атак.

Исследователи MIT продемонстрировали, как злоумышленники могут использовать алгоритмы для интерпретации изменений в освещении, вызванных жестами пользователя, такими как прокрутка экрана или взаимодействие с видео.

Это открытие поднимает вопросы о безопасности и конфиденциальности, поскольку большинство приложений не требуют разрешения пользователя для доступа к датчику освещённости.

Таким образом, даже если камера смартфона выключена, датчик освещённости может незаметно собирать информацию о действиях пользователя. Будем ждать решения проблемы от крупнейших ИТ-компаний.